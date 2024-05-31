В Петербурге задержали велоактивиста и директора ассоциации «Пошли-поехали» Германа Мойжеса. По данным «Фонтанки», его арестовали по делу о госизмене

В Петербурге задержали исполнительного директора ассоциации «Пошли-поехали» Германа Мойжеса, сообщила «Фонтанка» без ссылки на источник. По данным издания, на велоактивиста завели дело о госизмене.

Мойжеса, пишет «Фонтанка», задержали 28 мая в Адмиралтейском районе Петербурга, а затем арестовали и отправили в московское СИЗО «Лефортово». При этом издание не обнаружило в базе судов Москвы и Петербурга решение о заключении Мойжеса под стражу. В чем обвиняют велоактивиста, также неизвестно.

Анонимный источник «Бумаги» подтвердил, что Мойжес задержан. Однако у близких активиста нет информации о том, что его арестовали по делу о госизмене, отмечает издание.

Герман Мойжес — велоактивист и директор компании «Пошли-поехали», которая занимается развитием велосипедной и пешеходной инфраструктуры. Недавно организация провела выборы исполнительного директора, но их результаты пока неизвестны. На сайте «Пошли-поехали» Мойжес все еще упоминается как исполнительный директор.

«Фонтанка» писала, что Мойжес участвовал в заседаниях и круглых столах о платных парковках и регулировании движения электросамокатов вместе с петербургскими чиновниками и депутатами. На одном из таких совещаний активист заявил, что противники платных парковок в городе развернули против него информационную кампанию: «Про меня пишут, что я гражданин Германии, как будто это является нарушением закона».

Мойжес также известен как юрист и управляющий партнер группы компаний «Аверс Германия», которая помогает оформлять виды на жительство в Германии гражданам России, Украины, Казахстана и других стран. По данным «Фонтанки», в ближайшее время Мойжес собирался поехать в Германию, где живет его родственница, которую активист хотел привезти в Россию на лето.

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