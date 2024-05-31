Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об отставке

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что покидает должность главы региона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Азарова.

Он занимал эту должность с 2018 года.

«Завершен большой этап работы. Основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, достигнуты. Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора», — приводит пресс-служба слова губернатора.

О возможной отставке Азарова сообщал 30 мая «Коммерсант». Собеседник газеты в правительстве Самарской области отмечал, что с момента инаугурации Азарова в сентябре 2023 года в регионе «сложился управленческий коллапс: ряд высокопоставленных чиновников арестованы, правительство до сих пор не сформировано и фактически является временным».

Дмитрий Азаров был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области в 2017 году — после отставки Николая Меркушкина. На губернаторских выборах в сентябре того же он набрал 72,63% голосов избирателей. В сентябре 2023 года на выборах губернатора Азаров набрал 83,83% голосов.

С 2010 по 2014 год Азаров был главой Самары, после чего до 2017 года был членом Совета Федерации.

В декабре 2022 года Азаров вместе с другими российскими губернаторами попал под санкции США. Госсекретарь Энтони Блинкен тогда говорил, что включение глав регионов в санкционный список связано с их участием в процессе мобилизации.