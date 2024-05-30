Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет. Сообщение о смерти появилось в официальном инстраграм-аккаунте Заворотнюк.

Актрисе несколько лет назад было диагностировано онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.

Дата и место прощания с Заворотнюк будут объявлены дополнительно.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. В 1993 году она окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой театра-студии под руководством Олега Табакова.

Известность Заворотнюк принес сериал «Моя прекрасная няня», первый сезон которого вышел в 2004 году. Заворотнюк сыграла в сериале главную роль.

Заворотнюк также была ведущей нескольких шоу на телевидении, в том числе проекта «Хорошие песни» на канале СТС, «Танцев со звездами» и «Танцев на льду» на телеканале «Россия 1», а также «Ледникового периода» на Первом канале, где соведущим был ее муж фигурист Петр Чернышев, и ряда других программ.

Актриса также продолжала сниматься в кино и сериалах и участвовала в театральных спектаклях.

С середины 2019 года Заворотнюк перестала появляться на сцене, родные и близкие актрисы вскоре заявили, что она проходит курс лечения.

У Заворотнюк остались трое детей, младшая дочь актрисы родилась в октябре 2018 года.

В 2018 году Заворотнюк была участницей движения Putin Team, поддерживающего Владимира Путина на проходивших тогда президентских выборах.

За выступления на территории аннексированного Крыма Заворотнюк в 2017 году была внесена в украинскую базу «Миротворец».

Героиня Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня» по сценарию приехала в Москву из Мариуполя. После начала российского вторжения в Украине стали говорить о том, что героиня Заворотнюк в сериале, последний эпизод которого вышел 1 января 2009 года, высмеивает украинцев и упоминает Украину «только с негативной стороны».