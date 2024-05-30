Телеграм-каналы сообщили, что на уволенную главу ХМАО составили протокол о «дискредитации» армии из-за слов «эта война нам не нужна». Это не так

Телеграм-каналы Mash и Baza сообщили, что на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову, которая 30 мая объявила об уходе в отставку, составили административный протокол о «дискредитации» армии.

Поводом для протокола, утверждали телеграм-каналы, стало высказывание Комаровой на встрече с жителями Нижневартовска в октябре 2023 года. Тогда в ответ на вопрос об экипировке российских военных она сказала: «Я готова рассмотреть конкретную вашу заявку. Дело в том, что мы в данном случае всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна, мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то нерешенные вопросы безусловно будут присутствовать».

О том, что на сайте Нижневартовского городского суда зарегистрирована карточка административного дела о «дискредитации» армии с участием Комаровой, также написала «Медиазона». Материалы дела поступили в суд 26 апреля 2024 года, заседание назначено на 13 июня.

Однако, как сообщил ТАСС со ссылкой на департамент внутренней политики региона, информация о составлении протокола на Комарову «не соответствует действительности». «Медиазона» позже также обратила внимание, что на 13 июня назначено рассмотрение не протокола, а жалобы на отказ привлечь губернатора по административной статье о «дискредитации».

После встречи Комаровой с жителями Нижневартовска на ее слова пожаловался тюменский общественник Юрий Рябцев. В правительстве региона в ответ заявили, что слова чиновницы были вырваны из контекста, а главы двух округов записали обращения, в которых рассказали, что губернатор «поддерживает реальными делами и часто бывает на линии соприкосновения».

В конце декабря 2023 года издание Ura.ru со ссылкой на источник написало, что полиция не нашла «дискредитации» в высказывании чиновницы. Рябцев в ответ на это, как сообщал анонимный телеграм-канал «Погоны и галстуки», подал в суд на главу полиции Нижневартовска, а Комарова оказалась привлекаемым лицом по этому делу.

30 мая Рябцев заявил телеграм-каналу «Подъем», что в карточке дела на сайте Нижневартовского суда речь не идет о протоколе на губернатора. «На сайте суда хоть и отражено, что ее обвиняют, но это вызвано некорректностью содержания приказа по делопроизводству в районном суде. Она еще не обвиняемая, еще дела нету. Определение об отказе ее привлекать будет рассматриваться 13-го числа. По сути, суд обязан ее вызвать, меня вызвали — я поеду», — заявил Рябцев.

30 мая Наталья Комарова объявила об отставке. В видеообращении она сообщила, что оставляет пост губернатора в связи с тем, что «переходит на другую работу». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами высоко оценил работу Комаровой на посту главы ХМАО, но отказался сообщить, на какую работу она перейдет после отставки.

Комарова занимала пост губернатора ХМАО с 2010 года и была единственной женщиной во главе российского региона. 9 мая 2024 года она поздравляла ветеранов с Днем Победы из аннексированной Макеевки вместе с главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным и военным родом из ХМАО. После ее отставки Владимир Путин предложил возглавить регион мэру Тюмени Руслану Кухаруку.