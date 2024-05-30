«Сирена»: на Алтае сгорело здание резиденции «Газпрома». Ее с 2010 года называют «поместьем Путина»

В Онгудайском районе Республики Алтай произошел пожар в здании резиденции, которую называют неофициальной дачей Владимира Путина, пишет издание «Сирена».

Фотографии горящего здания опубликовали блогер Амыр Айташев и активистка Аруна Арна. «Горит одно из зданий резиденции, в которой президент России Владимир Путин принимал итальянского премьер-министра Берлускони в 2015 году», — написал Айташев. Он уточнил в разговоре с «Сиреной», что фото сделано сегодня. Журналисты не нашли на кадрах следов обработки.

Речь, как утверждает «Сирена», идет о резиденции «Алтайское подворье». По некоторым данным, она принадлежит «Газпрому», который начал строительство комплекса в 2009 году. Однако вскоре в алтайских и других СМИ эту резиденцию стали называть «поместьем Путина». «Сирена» отмечает, что о связях комплекса с Путиными неоднократно рассказывали и местные оппозиционеры.

Из фотографий журналисты сделали вывод, что одно из зданий резиденции полностью сгорело. В управлении МЧС по республике журналистам не ответили на вопрос о возгораниях в Онгудайском районе за последние сутки.

В 2009 году на сайте правительства Республики Алтай появилась информация о строительстве «Газпромом» туристического комплекса «Алтайское подворье» в Онгудайском районе. В самой компании журналистам «Авторевю» и «Новой газеты» сказали, что комплекс строится для встреч с деловыми партнерами, корпоративных мероприятий и приема зарубежных гостей.

Тогда же в СМИ появились публикации, в которых говорилось, что в этом месте строится «поместье Путина». Дорогу к нему, по данным алтайских изданий, строили за счет местного бюджета, и она стоила не менее чем в миллиард рублей. В 2011 году, когда журналисты «Авторевю» и «Новой газеты» попытались попасть на территорию комплекса, охрана их не пустила. В 2014 году ТАСС писал, что дорога к комплексу «Алтайское подворье» достроена и обошлась в четыре миллиарда рублей.

В 2015 году Путин был на Алтае вместе с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Руководительница алтайского ансамбля рассказывала, что выступала вместе с другими коллективами перед Путиным в резиденции. В 2016 году издание «Тайга.Инфо» писало, что Путин проведет на Алтае заседание Госсовета по туризму, и для него заготовили 70 килограммов рогов марала для так называемых «пантовых ванн». Для этой процедуры у алтайских маралов весной срезают еще не окостеневшие рога (панты). О том, что Путин начал принимать пантовые ванны по рекомендации Сергея Шойгу, подробно рассказал в своем расследовании «Проект» в 2022 году.

Читайте также

Что происходит со здоровьем Путина? Президент очень беспокоится о своем организме. Он принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит в Сочи в сопровождении бригады врачей

Читайте также

Что происходит со здоровьем Путина? Президент очень беспокоится о своем организме. Он принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит в Сочи в сопровождении бригады врачей