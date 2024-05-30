Кандидата в мэры мексиканского города застрелили в последний день избирательной кампании

Кандидат в мэры города Коюка-де-Бенитес в мексиканском штате Герреро Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос был убит во время последнего предвыборного митинга.

Кабрера Баррьентос приветствовал своих сторонников, собравшихся на баскетбольной площадке, когда ему выстрелили в спину, пишет El Universal. Всего, судя по кадрам с места покушения, прозвучало не менее 15 выстрелов. Нападавший был убит на месте.

Всего за время избирательной кампании в штате Герреро, сообщает El Universal, были убиты пять кандидатов на должность мэров городов и один кандидат в депутаты федерального парламента.

Погибший кандидат в мэры Кабрера Баррьентос баллотировался от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику».

После убийства его политические соратники обвинили находящееся у власти левоцентристское Движение национального возрождения в неспособности справиться с насилием в стране.

Выборы в Мексике пройдут 2 июня. Жителям страны предстоит избрать президента, депутатов верхней и нижней палат парламента, а также губернаторов восьми штатов, мэра столицы страны и глав еще ряда населенных пунктов.