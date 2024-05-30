Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подала в отставку. Она была единственной в России женщиной на посту губернатора

Наталья Комарова, занимавшая пост главы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры объявила об отставке.

В кратком видеообращении, размещенном в телеграм-канале, Комарова сообщила, что оставляет пост губернатора в связи с тем, что «переходит на другую работу». О какой новой должности идет речь, Комарова не уточнила.

В обращении Комарова, выражая благодарность жителям региона, упомянула «самоотверженность наших земляков на линии фронта, участвующих в специальной военной операции».

В октябре 2023 года Комарова на встрече с жителями Нижневартовска, отвечая на вопрос жены участника войны в Украине, почему военным не выдали снаряжение, заявила, что «мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна». Правительство региона назвало слова губернатора о ненужности войны вырванными из контекста.

Пост губернатора Ханты-Мансийского округа — Югры Наталья Комарова занимала с 2010 года. Она была единственной женщиной во главе российского региона.