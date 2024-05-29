Глава МЧС выступил на форуме социальной рекламы. Он объяснил, как выбрать место в поезде, чтобы выжить при теракте. Потом посоветовал дарить родным огнетушители

Глава МЧС России Александр Куренков рекомендовал при покупке билетов на поезд выбирать места в конце или середине состава на случай теракта.

«В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне, [который] будут догонять следующие», — цитирует ТАСС выступление Куренкова на форуме социальной рекламы МЧС России, проходящем в Москве. «Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине», — сказал министр.

Куренков поделился и еще одним советом. Он рекомендовал дарить родным и друзьям «сумки безопасности».

Если вы приходите на день рождения и хотите действительно пожелать человеку долгих лет жизни, подарите противопожарный извещатель, самоспасатель, который даст 20 минут времени, чтобы спуститься по задымленной лестнице, и, конечно, огнетушитель. Подарите целую сумку безопасности, которая необходима.

Огнетушители, по словам главы МЧС, «очень хорошо вписываются в интерьер и не противоречат никакому домохозяйству». Огнетушители, сообщил Куренков, можно еще и раскрашивать. «Это очень симпатичные вещи, на мой взгляд», — подчеркнул он.

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