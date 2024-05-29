Бывший глава Тульской области Алексей Дюмин занял пост секретаря Госсовета

Алексей Дюмин, занимавший до недавнего времени пост губернатора Тульской области, назначен на пост секретаря Государственного совета Российской Федерации. Соответствующий указ, сообщается на сайте Кремля, подписал президент РФ Владимир Путин.

До Дюмина пост секретаря Госсовета занимал Игорь Левитин — бывший глава Минтранса РФ.

Дюмин после того, как в мае покинул пост губернатора Тульской области, который он занимал с 2016 года, был помощником президента РФ.

В положении о Госсовете РФ говорится, что задача этой структуры — «обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».

В Госсовет входят премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, глава администрации президента и главы субъектов РФ, остальных членов назначает президент.

Алексей Дюмин служил в Службе безопасности президента. СМИ называли его «охранником Путина». Сообщалось, что Дюмин неформально поддерживал основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в его конфликте с Минобороны РФ. По слухам, во время мятежа, устроенного основателем ЧВК Вагнера, Дюмин вел переговоры с Пригожиным.

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