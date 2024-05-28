«Важные истории»: администратор телеграм-канала Кадырова пытался удалять упоминания о преследованиях геев из биографии Даудова в «Википедии»

Редактор «Википедии» с ником Alterbulat неоднократно пытался удалить из статьи о Магомеде Даудове информацию о его причастности к преследованию геев в Чечне. «Важные истории» установили, что на номер телефона этого редактора зарегистрирован аккаунт администратора телеграм-канала главы Чечни Рамзана Кадырова.

Магомед Даудов сообщил о своем назначении председателем правительства Чечни 25 мая. В этот день, как пишут «Важные истории», Alterbulat и редактор Петр Воскресенский устроили «войну правок» за «критический фрагмент биографии» Даудова. В итоге редактор Воскресенский «защитил» статью, и все обвинения в нарушениях прав человека в ней остались.

Журналисты «Важных историй» совместно с проектом по мониторингу правок в Википедии Wikiganda выяснили, что Alterbulat стал основным автором биографии Даудова с 2020 года. Его зовут Али Тербулатов, и, как следует из утечек, он работал в Минфине и Минюсте Чечни. На один из его номеров, как утверждают «Важные истории», зарегистрирован аккаунт администратора чата официального канала Рамзана Кадырова в телеграме.

Кроме того, к номеру телефона Тербулатова привязан аккаунт с ником lord95 в российском аналоге тиктока Yappy, пишут «Важные истории». Под прозвищем «Лорд» Магомед Даудов известен в Чечне.

В статье «Википедии» о Даудове говорится, что правозащитники обвиняют его в массовых нарушениях прав человека — в том числе, убийствах политических оппонентов и гомосексуалов. Даудов, как пишет «Википедия», «играл ключевую роль в организации „зачистки“ республики от геев, одобренной республиканским руководством».

Магомед Даудов на протяжении многих лет остается важнейшим соратником Кадырова. С 2015 года он занимал пост председателя парламента республики. 15 мая стало известно, что он ушел с этой должности, а 24 мая Кадыров предложил назначить его главой правительства Чечни.

В 2017 году «Новая газета» рассказала о преследованиях геев в республике. По словам одного из преследуемых, который поговорил с «Медузой», количество убитых гомосексуалов могло достигать 20 человек. Правозащитная организация Human Rights Watch в своем докладе заявляла, что Даудов лично присутствовал при издевательствах над задержанными по подозрению в гомосексуальности в «секретных тюрьмах». МВД республики по итогам проверки отчиталось, что не нашло подтверждений этому.

Об угрозах со стороны чеченских властей также рассказывали журналисты — в частности, редакция «Эха Москвы», которая столкнулась с ними после того, как главный редактор Алексей Венедиктов поддержал журналистов «Новой газеты».

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