Парламент Грузии преодолел вето президента, наложенное на закон об «иноагентах»

Парламент Грузии преодолел вето, наложенное президентом страны Саломе Зурабишвили на закон об «иноагентах», передает Paper Kartuli. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

За преодоление вето проголосовали 84 депутата из правящей партии «Грузинская мечта». Для преодоления вето требовалось не менее 76 голосов.

Согласно Конституции, теперь закон в течение трех дней должен быть передан президенту. В случае ее отказа подписать закон может спикер парламента, и в течение пяти дней он вступит в силу. Должность спикера сейчас занимает представитель правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили.

Во время заседания депутатов у здания парламента Грузии вновь начали собираться протестующие. Полиция оттесняет их от здания, передает Paper Kartuli.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает создание реестра «иноагентов», где будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Он был внесен в парламент правящей партией «Грузинская мечта» в апреле 2024 года повторно — после отзыва в марте 2023 года в связи с масштабными протестами.

Обсуждение законопроекта и во второй раз сопровождалось массовыми протестами, однако 14 мая парламент Грузии одобрил его в третьем чтении. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на принятый закон вето, назвав его «российским по сути и духу». Однако для преодоления вето требовалось большинство в парламенте, которое у правящей партии есть.

Противники законопроекта называют его калькой с российского закона об «иностранных агентах». В Евросоюзе предупредили, что принятие закона станет «серьезным препятствием» на пути Грузии к вступлению в ЕС. Госдепартамент США в связи с принятием закона ввел новую политику ограничения виз для Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за «подрыв демократии» в стране.

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