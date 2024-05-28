Дания отказалась признавать Палестину как государство

Парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании Палестины как государства, пишет Reuters.

Законопроект был предложен еще в феврале четырьмя левыми партиями. Во время его обсуждения в апреле министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что для признания палестинского государства «нет предварительных условий». Однако в день голосования Расмуссен добавил, что, хоть парламент и не может поддержать эту резолюцию, «мы хотим, чтобы настал день, когда мы сможем это сделать».

10 мая, после того, как Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о членстве Палестины в организации (но по-прежнему не дающую ей права голоса), Расмуссен поддержал это решение. «Сегодня мы даем Палестине более сильный голос в ООН. Я надеюсь, что сегодняшняя резолюция может стать маяком надежды на будущее для палестинского народа в эти мрачные времена. Дания продолжает поддерживать решение о », — написал он.

22 мая три европейские страны — Испания, Норвегия и Ирландия — объявили, что официально признают Палестину как государство. Это решение вступило в силу 28 мая. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал его «преследующим единственную цель: помочь израильтянам и палестинцам достичь мира». Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил, что страна на протяжении более чем 30 лет была «одним из самых решительных сторонников палестинского государства». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ответ назвал решение признать Палестину «наградой за терроризм», а израильские послы были отозваны из этих стран.

Сейчас Палестину как государство официально признают 143 из 193 стран, входящих в ООН — в том числе, Россия и Китай. Среди тех, кто не признает палестинское государство — США, Великобритания, Франция и Германия.

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