Участники войны проиграли праймериз «Единой России» в Москве

Все 15 участников войны в Украине, которые планировали участвовать в сентябрьских выборах в Мосгордуму от «Единой России», проиграли партийные праймериз (предварительное голосование по отбору кандидатов). На это обратила внимание «Верстка».

В большинстве случаев они заняли одни из последних мест, набрав гораздо меньше голосов, чем победители.

В «Единой России» говорили в марте, что участники « » автоматически получат дополнительно 25% голосов к своему результату в ходе праймериз партии. «Радио Свобода» отмечает, что в Москве никому из проигравших участников войны надбавка в 25% от полученных ими голосов не поможет.

В аннексированном Севастополе три участника войны победили на праймериз в одномандатных округах, сообщил ранее российский губернатор города Михаил Развожаев. Всего на праймериз «Единой России» в региональные парламенты заявились 103 участника войны в Украине — это 3,2% от общего числа претендентов. Некоторые из них сейчас находятся на фронте.

Выборы депутатов законодательных собраний и городских дум в 13 регионах пройдут 8 сентября 2024 года.

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