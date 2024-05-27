Комитет Госдумы одобрил поправки о штрафах за «демонстрацию» наркотиков в книгах и кино

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, вводящие административную ответственность за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, в которых содержится информация о наркотиках, сообщают «Интерфакс» и РИА Новости.

Соответствующие поправки были подготовлены ко второму чтению пакета законопроектов об усилении ответственности за распространение информации о наркотиках, который правительство внесло в Госдуму в марте 2023 года. Этот пакет, среди прочего, предусматривает введение уголовной ответственности за повторную пропаганду наркотиков в интернете.

Как пишет РИА Новости, одобренные комитетом поправки предусматривают штрафы за «демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Для физических лиц штрафы составят от двух до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 10 до 30 тысяч рублей с конфискацией, для людей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — аналогичные штрафы или приостановление деятельности на три месяца. Юридическим лицам будут грозить штрафы на сумму от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией продукции, ставшей предметом нарушения, либо административное приостановление деятельности на три месяца.

«Интерфакс» пишет, что запрет не коснется произведений литературы и искусства, в которых не содержится информации о способах изготовления и использования наркотических средств, а также мест их приобретения. При этом публичная демонстрация таких произведений, например, в СМИ и интернете, допускается только при наличии сообщения об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, а также предупреждения о психических расстройствах и других заболеваниях, вызываемых потреблением наркотиков.

В Госдуме утверждают, что классическая литература не подпадет под действие закона, а нормы будут касаться «вновь созданных произведений». «Это касается именно пропаганды, то есть упоминание наркотиков как пропаганда и разговор о наркотиках, как это что-то хорошее. Неужели мы будем сейчас классиков каким-то образом резать и цензуру какую-то вводить. На мой взгляд, нет», — заявил РИА Новости депутат Сергей Леонов.

В апреле член комитета Госдумы по охране здоровья Михаил Кизеев также говорил, что поправки не коснутся произведений, созданных до принятия законопроекта.

Ответственность за пропаганду наступает при распространении информации в публичном поле. При этом, например, книги, изданные давно и содержащие информацию о таких веществах, не будут попадать под нормы, если они не транслируются в публичном пространстве.