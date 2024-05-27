Гитанас Науседа переизбран на пост президента Литвы

Во втором туре президентских выборов в Литве победил Гитанас Науседа. По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), сообщает Delfi, после подсчета бюллетеней на всех 1895 избирательных участках действующий президент набрал 74,43% голосов избирателей.

Соперницу Науседы премьер-министра Ингрид Шимоните поддержали 24,06% избирателей. Явка на выборах составила 49,61%.

Выступая перед журналистами в своем предвыборном штабе, Науседа поблагодарил народ Литвы за оказанное доверие и заявил, что приоритетной целью его нового срока на посту президента останется строительство государства всеобщего благосостояния. Науседа также подчеркнул важность двух других направлений работы — внешней политики и безопасности.

«Независимость Литвы, свобода Литвы подобны хрупкому сосуду, которым мы должны дорожить, защищать, не позволить ему треснуть, и по этой причине нужно будет многое сделать для того, чтобы система коллективной безопасности, НАТО, наше партнерство со странами Евросоюза работали на общее благо и пользу для Литвы», — сказал он.

Гитанас Науседа занимает пост президента Литвы с июля 2019 года. Науседа последовательно поддерживает украинскую борьбу с российским вторжением, а также выступает за усиление присутствия войск НАТО у российских границ.