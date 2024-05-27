ЕС ввел санкции против судей и прокуроров по делам Навального. И запретил поставлять в Россию колючую проволоку и системы перехвата СМС

Совет Евросоюза опубликовал новый режим санкций против России, нацеленных против тех, кто, по мнению ЕС, нарушает права человека. Документ (.pdf) опубликован в Официальном журнале Евросоюза 27 мая.

Режим санкций ввели из-за внутренних репрессий в России, которые включают пытки, жестокое обращение и наказания, произвольные казни, исчезновения, произвольные задержания и другие серьезные нарушения прав человека, сказано в документе.

Новый режим запрещает въезд в Евросоюз физическим лицам, перечисленным в документе, а в случае обнаружения их активов в ЕС они подлежат заморозке, а также предусматривает определенные секторальные ограничения на экспорт товаров в Россию.

В отдельном документе (.pdf) сказано, что под санкции попала Федеральная служба исполнения наказаний, а также 19 следователей, прокуроров и судей, принимавших участие в делах Алексея Навального, сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова, художницы Саши Скочиленко.

«Евросоюз неизменно осуждает нарушения прав человека и внутренние репрессии в России. Учитывая серьезность ситуации, Совет считает, что в список физических и юридических лиц, организаций и органов… должны быть добавлены 19 физических лиц и одно юридическое лицо», — сказано в публикации ЕС.

Новый режим санкций запрещает продавать, поставлять, передавать или экспортировать в Россию оборудование, которое может быть использовано для внутренних репрессий. В список, в частности, вошли:

огнестрельное оружие, боеприпасы;

стрелковые тренажеры;

бомбы и гранаты;

взрывчатые вещества аммотол, нитрогликоль, тринитрофенол;

колючая проволока;

военные ножи, боевые ножи и штыки с длиной клинка более 10 сантиметров.

Кроме того, Совет ЕС запретил поставлять в Россию предметы, предназначенные в первую очередь для мониторинга или перехвата информации. В список вошли:

оборудование ;

оборудование для сетевого перехвата, в том числе данных, переданных по мобильной связи, СМС и с помощью систем позиционирования;

оборудование для радиочастотного мониторинга;

оборудование для глушения сетей и спутников;

оборудование для удаленного заражения;

оборудование для распознавания речи;

оборудование для взлома кодов WEP и WPA, то есть для взлома шифрования Wi-Fi.

Решение Совета ЕС вступило в силу.