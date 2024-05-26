В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в мост. Судно везло арматуру в аннексированный Крым

В Ростове-на-Дону сухогруз врезалася в опору разводного железнодорожного моста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.

Южная транспортная прокуратура

Инцидент, как подчеркивается, не повлиял на движение поездов — мостовые конструкции не повреждены. Сухогруз отбуксировали к причалу. У судна повреждена ходовая рубка, повреждений корпуса нет, заявила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот). Члены экипажа не пострадали.

Обстоятельства произошедшего выясняют Южная транспортная прокуратура и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По предварительным данным, у сухогруза отказало рулевое управление.

По данным источника ТАСС, сухогруз, построенный в 1978 году, вез арматуру в аннексированный Крым.