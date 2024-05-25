В Краснодаре ветер снес часть крыши школы перед праздником последнего звонка. Пострадали 12 детей

Ветер сорвал часть крыши со школы № 29 по улице Рылеева в Краснодаре, сообщил мэр города Евгений Наумов утром 25 мая.

По его словам, это произошло до начала торжественной линейки, приуроченной к празднику последнего звонка. По данным краевой прокуратуры, сильный порыв ветра сорвал кровельное покрытие крыши в 8:18 утра.

Пострадали не менее 12 детей, точное число пострадавших уточняется, заявили в прокуратуре. По информации ведомства, пострадавшие получили осколочные ранения различной степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.