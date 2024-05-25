Ники Минаж задержали в Нидерландах по подозрению в хранении наркотиков

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж задержана в нидерландском аэропорту Схипхол по подозрению в хранении наркотиков, сообщило издание nu.nl со ссылкой на источники.

Представитель военной полиции рассказал nos.nl, что в Схипхоле задержана 41-летняя американка, подозреваемая в хранении наркотиков. В полиции не раскрыли имя задержанной, при этом ее возраст совпадает с возрастом Минаж.

Перед задержанием Ники Минаж вела трансляцию в инстаграме (сейчас запись недоступна). Во время беседы с полицейским артистка сказала, что у нее при себе нет наркотиков, после чего офицер попросил ее сесть в автомобиль для задержанных. Она отказалась, заявив, что ей нужен адвокат.

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Затем Минаж опубликовала в инстаграме еще одно видео, где она говорит с мужчиной, предположительно с полицейским, который сообщает, что ее багаж нужно проверить. Минаж в ответ спрашивает, почему чемоданы не проверили перед тем, как загрузить в самолет. В ответ мужчина говорит, что багаж «просто осмотрели», а теперь его нужно открыть. В подписи к видео певица обвинила полицейских в том, что они пытаются сорвать ее следующее выступление.

В соцсети X (бывшем твиттере) Минаж сообщила, что полицейские сказали ей, что «нашли травку» (каннабис — прим. «Медузы»). В последнем доступном сообщении в соцсети Минаж написала, что ее попросили пройти в полицейский участок «на пять минут».

Ники Минаж выступила в Амстердаме 23 мая в рамках мирового тура «Pink Friday 2». На 25 мая у нее запланировано выступление в Манчестере, Англия.

Ники Минаж — 12-кратная обладательница премии «Грэмми». Дебютный альбом певицы «Pink Friday», вышедший в 2010 году, и ее сингл «Your Love» возглавляли чарты Billboard. В 2023 году Минаж записала песню «Barbie World», которая вошла в саундтрек фильма «Барби».