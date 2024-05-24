В Свердловской области похоронили солдата Данила Ермоленко 2006 года рождения. По данным журналистов, он самый молодой из российских военных, погибших в Украине

В деревне Верхний Бугалыш в Свердловской области похоронили 18-летнего военнослужащего мотострелкового батальона Данила Ермоленко, погибшего в Украине. Фотографию с похорон опубликовала во «ВКонтакте» районная администрация, внимание на пост обратила «Медиазона».

Как отмечают журналисты, Ермоленко оказался самым молодым в поименном списке погибших, который ведут «Медиазона» совместно с «Русской службой Би-би-си» и волонтерами. Издание уточняет, что о 18-летних военнослужащих, погибших в Украине, сообщалось и ранее, но Ермоленко родился позже остальных.

В мае телеграм-канал «Не жди меня из Украины» опубликовал, как сообщалось, обращения близких погибшего. Они говорили, что Ермоленко служил в штурмовом отряде, а 6 апреля уехал на боевое задание в село Бердычи Донецкой области, после чего перестал выходить на связь. В начале мая в Минобороны объявило о захвате этого села российскими военными.

По состоянию на 17 мая журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» совместно с командой волонтеров подтвердили по открытым данным личности 53 586 российских военных, которые погибли в ходе полномасштабной войны в Украине.

К двухлетней годовщине начала войны «Медуза» и «Медиазона» оценили количество погибших с помощью математических методов, используя данные избыточной смертности. Авторы исследования пришли к выводу, что к декабрю 2023 года в Украине погибли не менее 75 тысяч человек.

Исследование «Медузы» и «Медиазоны»

75 тысяч погибших российских солдат 120 смертей в день — вот цена, которую платит Россия за нападение на соседнюю страну. Новое большое исследование «Медузы» и «Медиазоны» о потерях

Исследование «Медузы» и «Медиазоны»

75 тысяч погибших российских солдат 120 смертей в день — вот цена, которую платит Россия за нападение на соседнюю страну. Новое большое исследование «Медузы» и «Медиазоны» о потерях