В Лондоне задержали 64-летнего мужчину по обвинению в содействии российской разведке

Контртеррористическая полиция задержала в центре Лондона 64-летнего жителя английского города Харлоу Майкла Филлипса. Об этом сообщает полиция Лондона. Как уточняют BBC News и Sky News, мужчину обвиняют в содействии российской разведке.

В рамках дела полиция провела обыски по двумя адресам в Хартфордшире и Эссексе.

Филлипса задержали в соответствии с положением закона о национальной безопасности, позволяющим задерживать людей без ордера, если у полиции есть основания подозревать их в том, что они участвуют «в деятельности, связанной с угрозой со стороны иностранной державы».

Подробности обвинения полиция не сообщила, только уточнив, что дело против Филлипса не связано с другими расследованиями.

BBC News отмечает, что обвинение касается действий, предполагающих «материальное содействие иностранной разведывательной службе в ведении деятельности, связанной с Соединенным Королевством».

В апреле двум британцам — 20-летнему Дилану Эрлу из графства Лестершир и 22-летнему Джеку Ривзу из Кройдона — предъявили обвинения в содействии российским спецслужбам из-за поджога в Лондоне склада, принадлежащего компании выходцев из Украины. Пожар произошел в марте на востоке Лондона. По версии следствия, перед поджогом склад облили бензином.