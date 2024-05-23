Государственная интернет-информации Китая представила новую большую языковую модель Chat Xi PT, которая обучалась на мыслях председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом, как сообщает Financial Times, говорится в публикации государственной канцелярии от 20 мая.

Языковая модель учится на «Идеях Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи» — политической философии лидера Китая, основанной на его трудах и речах. Кроме того, Chat Xi PT изучает другую официальную литературу, предоставленную интернет-регулятором.

«Экспертиза и авторитет корпуса гарантируют профессионализм создаваемого контента», — заявили в канцелярии интернет-информации.

Пока что Chat Xi PT используют в исследовательском центре при интернет-регуляторе, но со временем ее могут представить широкому числу пользователей, рассказал один из участников проекта. Новая модель, как сообщается, может отвечать на вопросы, создавать отчеты, обобщать информацию и переводить с китайского на английский.

Financial Times называет Chat Xi PT ответом китайских властей на ChatGPT американской компании OpenAI.

Государственная канцелярия интернет-информации КНР требует, чтобы разработчики генеративного искусственного интеллекта в Китае «воплощали основные социалистические ценности», а создаваемый ими контент не содержал «никакого контента, подрывающего государственную власть».

Ассоциация кибербезопасности Китая, некоммерческая организация, сотрудничающая с интернет-регулятором Китая, в декабре 2023 года представила первую публичную базу данных из 100 миллионов записей «высококачественных и достоверных данных», которые разработчики могут использовать для обучения ИИ. В основном это правительственные документы и публикации в государственных СМИ. В одном из документов больше 84 тысяч раз упоминается Си Цзиньпин, например, в таком контексте: «Давайте теснее сплотимся вокруг Центрального комитета партии, ядро которого — товарищ Си Цзиньпин».

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