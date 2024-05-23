Умер художник Валерий Чтак

Художник-концептуалист Валерий Чтак умер в возрасте 42 лет после продолжительной болезни, пишет «Артгид».

Валерий Чтак Владимир Крейнин / Facebook

Валерий Чтак (такой творческий псевдоним взял себе Валерий Учанов) неоднократно попадал в списки самых влиятельных современных российских художников, составляемые профильными арт-изданиями.

Его работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Арт-центра имени Марка Ротко в Даугавпилсе (Латвия), Deutsche Bank и в частных коллекциях.

Персональные выставки Чтака проходили как в России, так и за рубежом. Его работы также неоднократно участвовали в групповых выставках в разных странах мира.

Жуки, 2018 Валерий Чтак

Тут без вариантов, 2016 Валерий Чтак

2017 Валерий Чтак