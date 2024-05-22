С июня стоимость шенгенской визы повысится на 12,5%

С 11 июня 2024 года стоимость шенгенской визы для взрослых составит 90 евро, для детей в возрасте от шести до 12 лет — 45 евро, следует из опубликованного в официальном журнале Евросоюза решения Еврокомиссии.

Согласно документу, заявители из стран, которые не сотрудничали по реадмиссии своих граждан, незаконно находящихся на территории ЕС, будут платить сбор за визу 135 или 180 евро — в зависимости от решения Совета.

Решение о повышении сбора было принято еще 14 марта. Но вступит в силу на 12-й день с момента опубликования в журнале ЕС. Ранее о повышении суммы сбора по всему миру сообщали министерства иностранных дел Словении и Финляндии.

Сейчас стоимость шенгенской визы для взрослых составляет 80 евро, для детей — 40 евро Еврокомиссия объяснила повышение сбора на 12,5% инфляцией.

Еврокомиссия оценивает необходимость пересмотра суммы визового сбора каждые три года на основе «объективных критериев», в том числе уровня инфляции в ЕС и средних зарплат государственных служащих.

Ассоциация туроператоров России отмечает, что вместе с визовым сбором вырастут сервисные сборы визовых центров, поскольку им разрешается брать с заявителей до 50% от суммы консульского сбора.

По данным Еврокомиссии, в 2023 году в России подали 520 387 заявок на выдачу шенгенских виз.С отказом столкнулся примерно каждый десятый заявитель (всего более 54 тысяч отказов). При этом доля отказов в 2023 году (10,6%) почти не изменилась к уровню 2022-го (10,2%), когда всего на шенген из России подали 687 239 заявок.

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