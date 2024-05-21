Войска РФ нанесли удары по Харькову. Поврежден объект транспортной инфраструктуры, пострадали семь человек

Российские войска в ночь и утром 21 мая нанесли удары по Харькову беспилотниками и ракетами.

По данным главы Харьковской области Олега Синегубова, в 02:15 дроны типа «Шахед» ударили по четырем точкам в городе. В результате падения обломков загорелись два частных дома и гараж. В 07:05 Харьков вновь оказался под обстрелом. Ракетный удар, по словам Синегубова, был нанесен по объекту транспортной инфраструктуры, пострадали два человека.

Всего, уточнил глава Харьковской области, в результате обстрелов пострадали семь человек, к них, по словам Синегубова, «острая реакция на стресс».

По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего в ночь на 21 мая войска РФ запустили по территории Украины 29 ударных беспилотников, 28 из них удалось сбить средствами ПВО.

Войска РФ в последние месяцы увеличили интенсивность ударов по Харькову, а с 10 мая ведут наступления в приграничных районах Харьковской области. Подробнее о происходящем на фронтах можно прочитать в свежей сводке «Медузы».

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