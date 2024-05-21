Центр «Досье»: Белоусов встречался с Пригожиным и изучал «перспективы развития» ЧВК

Новый министр обороны России Андрей Белоусов, который ранее занимал должность вице-премьера по экономическим вопросам, встречался с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и «курировал» его деятельность. Об этом сообщает центр «Досье» со ссылкой на источник.

Когда именно происходили встречи и сколько их было, не уточняется.

«Они с Пригожиным иногда сидели прямо в обнимку — естественно, друг к другу на „ты“, „Жень“ и все такое. Их рабочие встречи напоминали семейные посиделки с чаем — неформально проговаривали все вопросы, потом кивали на младших сотрудников, и те уже все оформляли в настоящий доклад. Система ведь работает так, что Первый никогда не принимает решения: поступает предложение, Белоусов его прорабатывает и готовит доклад (обычно на нем стоят подписи Белоусова и Шойгу), дальше этот доклад оказывается у президента. Владимир Владимирович только ставит на нем приписку „согл.“ — и все», — рассказал собеседник журналистов.

По данным центра «Досье», информация о встречах с Белоусовым и его подчиненными содержится в «личном календаре» Пригожина, который есть в распоряжении журналистов.

Центр «Досье» утверждает, что получил доступ к архиву почты Андрея Белоусова. В 2018 году новый министр обороны получил доклад с анализом перспектив развития частных военных компаний в России. В нем говорилось, что ЧВК приобретают особенно важное значение на фоне противостояния России с США и Великобританией и расширения «серых зон» международных конфликтов. Согласно докладу, ЧВК должны формироваться «под полным контролем государства». ЧВК Вагнера в докладе была названа компанией, которая курируется министерством обороны.

12 мая президент России Владимир Путин отправил Сергея Шойгу в отставку с поста министра обороны и назначил его секретарем Совета безопасности РФ. . На должность главы военного ведомства президент выдвинул бывшего вице-премьера по экономическим вопросам Андрея Белоусова.

В конце июня 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж, завершившийся на следующий день. После этого Пригожин «ушел» в Беларусь. Спустя два месяца после мятежа частный бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области. В результате крушения погибли десять человек, в том числе сам Пригожин и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин (Вагнер).

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