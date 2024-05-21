Сотрудника мэрии Перми приговорили к 12 годам колонии по обвинениям в госизмене и подготовке теракта

Центральный окружной военный суд приговорил жителя Перми к 12 годам колонии строгого режима по обвинениям в госизмене, приготовлению к теракту и публичному оправданию терроризма, сообщает издание Properm.

Приговор вынесли еще в марте 2024 года. Имя осужденного не раскрывается. Его адвокаты сейчас пытаются оспорить решение суда.

В управлении ФСБ по Пермскому краю заявили, что в сентябре-октябре 2022 года осужденный «осуществлял сотрудничество с представителями вооруженных сил Украины, заключавшееся в подготовке им диверсионно-террористических акций на объектах промышленности и правоохранительных органов города Перми».

Информированный источник Properm рассказал, что приговоренный родом из Белгорода, ранее работал в ведомствах правительства Пермского края, а до задержания в 2023 году был действующим сотрудником одного из подразделений мэрии Перми.

«Медиазона» изучила реестр Росфинмониторинга, в который вносят фигурантов дел по террористическим и экстремистским статьям — в нем под описание ФСБ и журналистов Properm подошел только один человек. Это 42-летний Антон Галэта. В 2011 году он занимал должность начальника отдела анализа департамента макроэкономики администрации губернатора Пермского края, а затем работал в отделе краевого министерства ЖКХ.

В сентябре 2023 года белгородский телеграм-канал «Пепел» сообщал, что Галэту внесли в реестр Росфинмониторинга и публиковал его фото.

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