На рейсе Singapore Airlines из-за турбулентности погиб пассажир

Один человек погиб и еще несколько получили ранения на рейсе Singapore Airlines, который попал в сильную турбулентность, сообщает авиакомпания.

Пассажирский самолет Boeing 777-300ER следовал рейсом SQ 321 из Лондона в Сингапур. Когда лайнер попал в турбулентность, экипаж принял решение перенаправить рейс в Бангкок. Самолет совершил вынужденную посадку в 15:45 21 мая по местному времени. В общей сложности на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Авиакомпания Singapore Airlines выразила соболезнования семье погибшего пассажира. Представители компании добавили, что работают вместе с властями Таиланда над оказанием необходимой медицинской помощи пострадавшим и направляют в Бангкок дополнительную команду.

По данным СМИ, в результате инцидента на борту Singapore Airlines пострадали 30 человек.

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