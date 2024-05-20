Жителя Новосибирска приговорили к 25 годам лишения свободы за несостоявшийся поджог военкомата

Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирска Илью Бабурина к 25 годам лишения свободы по обвинению в подготовке «поджога военкоматов по заданию батальона „Азов“», сообщает ТАСС.

Первые пять лет назначенного срока, следует из приговора, Бабурин должен будет провести в тюрьме, а оставшиеся 20 лет — в колонии строгого режима.

Бабурину было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК, включая «госизмену», «теракт», «участие в незаконном вооруженном формировании», «участие в террористической организации», а также «нарушение тайны переписки, телефонных переговоров».

По версии следствия, Бабурин «в период с февраля по июль 2022 года получил по интернету указание от неустановленного лица, разделяющего нацистскую идеологию „Азова“ и находящегося за пределами РФ, с которым он познакомился во время пребывания на Украине, на систематической основе совершать на территории РФ поджоги объектов социальной и военной инфраструктуры с фиксацией совершенных поджогов путем видеозаписи в целях последующего распространения полученных видеозаписей в интернете для устрашения гражданского населения».

В июле 2022 года, утверждает следствие, Бабурин коктейлем Молотова поджог помещение детской музыкальной школы № 3 в Новосибирске, сняв возгорание на камеру телефона. В июне 2022 года он, говорится в материалах дела, заказал через интернет «цифровой GSM-радиомикрофон, закамуфлированный под предмет другого функционального назначения — GPS-трекер».

Бабурина задержали в сентябре 2022 года по делу об организации теракта, пишет «Медиазона». По версии следствия, он искал исполнителей. «Русская служба Би-би-си» в апреле 2023 года писала, что предполагаемые исполнители сами пришли к сотрудникам ФСБ, отдали им коктейль Молотова и дали показания против Бабурина. В деле эти свидетели фигурируют под фамилиями Орлов и Шорин, против них возбуждать уголовное дело не стали.

Позднее за этот же эпизод Бабурина обвинили по еще одной статье — о вовлечении в террористическую деятельность, а затем в дело добавились новые эпизоды и обвинения по новым статьям УК.

По данным «Зоны солидарности», Бабурин изначально «под пытками и давлением» дал признательные показания и подписал досудебное соглашение, но затем отказался от сделки со следствием. Поджог музыкальной школы он отрицал, а также заявлял, что не знал ни о каких других функциях GPS-трекера, который купил, так как собирался сдавать свою машину в прокат.

В последнем слове, пишет «ОВД-Инфо», Бабурин называл дело против него «абсурдом, с помощью которого правоохранители зарабатывают звездочки на погоны».

Обвинение просило приговорить Бабурина к 26 годам лишения свободы.