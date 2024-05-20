Британский суд разрешил Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

Высокий суд в Лондоне разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить решение о его экстрадиции из Великобритании в США, сообщает CNN.

Адвокаты утверждали, что британские судьи, ранее принявшие решение выдать Ассанжа Соединенным Штатам, не должны были верить утверждениям американской стороны о том, что основатель WikiLeaks сможет воспользоваться защитой, гарантируемой Первой поправкой к Конституции США о свободе слова. Также они указывали на возможную дискриминацию Ассанжа из-за его австралийского гражданства.

Согласно краткому решению, оглашенному 20 мая, суд счел, что аргументы Соединенных Штатов, на основании которых было принято решение выдать Ассанжа, недостаточны и защита может подать полноценную апелляцию по поводу экстрадиции. Сроки рассмотрения апелляции пока не назначены.

Джулиан Ассанж — основатель организации WikiLeaks, которая специализируется на публикации секретной информации. WikiLeaks публиковала дипломатические депеши американских посольств, документы о войне в Ираке и Афганистане, в том числе видео авиаудара в Багдаде, в результате которого погибли журналисты и мирные жители, а также переписку Демократической партии США.

В США Ассанжа обвиняют в незаконном получении и публикации секретных данных (17 пунктов, до 10 лет лишения свободы за каждый), а также в сговоре с целью компьютерного взлома (до пяти лет тюрьмы). В совокупности ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Ассанж с 2012 года семь лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Эквадор дал Ассанжу гражданство и статус беженца, однако затем отменил оба решения, и в 2019 году британская полиция арестовала основателя WikiLeaks. В 2022 году суд решил, что Ассанжа можно экстрадировать в США. Защита основателя WikiLeaks обратилась в Высокий суд, настаивая на том, что у Ассанжа должно быть право обжаловать выдачу в США.