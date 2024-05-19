«Манчестер Сити» стал первой командой в истории, выигравшей чемпионат Англии четыре раза подряд

«Манчестер Сити» в заключительном туре английской футбольной Премьер-лиги обыграл «Вест Хэм» и стал чемпионом Англии в четвертый раз подряд.

Встреча, проходившая на стадион «Этихад» в Манчестере, завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

Второе место в чемпионате занял лондонский «Арсенал», который в итоговой таблице отстал от «Сити» на два очка.

«Манчестер Сити» стал первой командой в истории, которой удалось выиграть чемпионат Англии четыре раза подряд. До этого было только пять случаев, когда команда выигрывала английский чемпионат три раза подряд. Это удавалось «Хаддерсфилду» (сезоны 1923/24, 1924/25, 1925/26), «Арсеналу» (1931/32, 1932/33, 1933/34), «Ливерпулю» (1981/82, 1982/83, 1983/84) и дважды — «Манчестеру Юнайтед» (1998/99, 1999/2000, 2000/01 и 2006/07, 2007/08, 2008/09)

«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в десятый раз в истории и в шестой раз за последние семь лет.