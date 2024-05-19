Евросоюз ужесточит правила ввоза кошек и собак из России и Беларуси

С 16 сентября 2024 года для ввоза кошек, собак и хорьков в страны Евросоюза с территории России и Беларуси будет необходим тест на антитела к бешенству. Об этом сообщила главный государственный ветеринар департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович, передает Delfi.

«Медиазона» обратила внимание, что такое решение было принято еще 19 апреля, следует из официального журнала ЕС.

По словам Заранкович, образец теста на антитела к бешенству необходимо взять как минимум за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в Евросоюз. Исследование должно проводиться в «утвержденной лаборатории» (вероятно, речь идет о лабораториях, аккредитованных в ЕС — прим. «Медузы»).

Согласно действующим правилам, для ввоза в Евросоюз домашнего животного требуется, чтобы у него был подкожный микрочип или специальная татуировка. Животное также должно быть привито от бешенства.

Ужесточение требований в ЕС объяснили тем, что в России и Беларуси фиксируется неблагополучная эпидемиологическая ситуация, там «регулярно выявляется бешенство у кошек и собак». Кроме того, по версии ЕС, вакцинация против бешенства проводится в России и Беларуси проводится «ненадлежащим образом».