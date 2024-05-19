Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал первым с мира в супертяжелом весе. Бой прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Поединок продолжался 12 раундов и завершился победой украинца решением судей.

Усик защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC), принадлежавший Фьюри.

Как пишет ТАСС, в первой половине поединка лучше смотрелся Фьюри, к седьмому раунду Усик выглядел значительно уставшим. Однако украинскому боксеру удалось переломить ход боя. В восьмом раунде он разбил нос британцу, а в девятом отправил его в нокдаун, но Фьюри смог продолжить бой. В итоге двое судей отдали победу Усику (114:113, 115:112), один — Фьюри (114:113).

Для 35-летнего Фьюри это первое поражение в карьере. До этого у него было 34 победы в 34 боях при одной ничьей. 37-летний Усик выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге.

Фьюри заявил, что считает себя победителем боя. «Его страна находится в состоянии войны, поэтому люди встают на сторону воющей страны. Я считаю, что выиграл этот бой. Он выиграл несколько раундов, но я выиграл большинство из них. Мы оба провели хороший бой», — заявил британский боксер, добавив, что хочет провести поединок-реванш.

«Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали! Мы это сделали! Спасибо большое моей команде, спасибо моему богу, Иисусу. Отличное время, отличный день. Тайсон, без тебя этот бой не был бы возможным. Немедленный реванш? Да, конечно. Я готов к реваншу», — сказал после поединка Усик.

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