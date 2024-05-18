В Москве полиция задержала участников вечера настольных игр Либертарианской партии по доносу активистов SERB

В Москве полицейские задержали 16 человек в коворкинге «Открытое пространство», сообщает «ОВД-Инфо».

Как пишут правозащитники, в коворкинге был запланирован вечер настольных игр от Либертарианской партии России ( ). «Сторонники ЛПР приглашают всех вне зависимости от политических предпочтений пообщаться и поиграть в необычную настолку наподобие мафии», — говорилось в анонсе мероприятия.

Параллельно с этим в «Открытом пространстве» проходил вечер писем политзаключенным, который организовало Левое социалистическое действие (ЛевСД). Полицейские задерживали участников обоих мероприятий. Среди задержанных — член Федерального комитета ЛПР Георгий Белов и двое несовершеннолетних.

По данным «ОВД-Инфо», полиция пришла в «Открытое пространство» по доносу провластного движения SERB, участники которого пожаловались на «ЛГБТ-пропаганду». У задержанных забрали документы, их везут в отдел полиции «для дачи объяснений», пишут правозащитники.