В Бишкеке прошел стихийный митинг после драки местных жителей с иностранцами. В результате беспорядков пострадали не менее 29 человек

В Бишкеке в ночь на 18 мая несколько сотен человек вышли на митинг против трудовых мигрантов, который перерос в беспорядки, сообщают агентство «Новости Кыргызстана» и издание Kaktus.media.

По данным агентства, поводом для протестов послужила массовая драка местных жителей с иностранцами в дворе одного из хостелов в районе проспекта Чуй, которая произошла 13 мая. Вечером 17 мая у хостела начали собираться местные жители, которые, как пишет агентство, хотели «разобраться» с иностранцами.

Правоохранители призывали собравшихся разойтись, однако люди не уходили, после чего, как пишет Kaktus.media, начались задержания. Со временем число протестующих достигло тысячи. В ходе беспорядков они перекрыли два перекрестка, разбили стекла в одном общежитии для иностранных студентов и ворвались в другое. Также сообщалось о случаях мародерства.

После этого в город прибыли подразделения внутренних войск, а на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан выставили водометы. Ночью толпа пыталась несколько раз прорвать оцепление. Собравшиеся требовали встречи с представителем руководства страны.

Переговоры с протестующими провел начальник Главного управления внутренними делами по городу Бишкек Азамат Токтоналиев. По данным главы государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, собравшиеся выражали недовольство тем, что в Кыргызстане стало больше трудовых мигрантов. Также они требовали привлечь к ответственности ранее задержанных за драку иностранцев.

К утру толпа начала расходиться. В Минздраве Кыргызстана сообщили, что после беспорядков за медицинской помощью обратились 29 человек, из них 15 — были госпитализированы.

Произошедшее уже прокомментировали посольства Пакистана и Индии. Они рекомендоваои своим гражданам, которые находятся в Кыргызстане, не выходить без необходимости на улицу до нормализации ситуации.