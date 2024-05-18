Суд в США приговорил Дэвида Депейпа, напавшего на мужа бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, к 30 годам лишения свободы

Суд в Сан-Франциско приговорил к 30 годам тюремного заключения уроженца Канады Дэвида Депейпа, который в 2022 году ворвался в дом бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ранил ее мужа, сообщает Reuters.

В ноябре 2023 года присяжные признали Депейпа виновным в попытке похищения федерального чиновника и нападении на ближайшего родственника федерального чиновника. Сторона обвинения просила приговорить его к 40 годам лишения свободы.

Депейп, которого прокуроры считают сторонником теорий заговора, ворвался в дом Пелоси утром 26 октября 2022 года. В ходе судебного процесса он признался, что хотел взять тогдашнего спикера палаты представителей в заложники, но ее не было дома. В итоге Депейп столкнулся с ее мужем Полом, и напал на него с молотком.

Депейпа задержали на месте преступления. В результате произошедшего Пол Пелоси (на тот момент ему было 82 года) попал в больницу с переломом черепа и другими травмами. Перед вынесением приговора бывший спикер палаты представителей просила приговорить Депейпа к «очень длительному» сроку.

Депейпу также предъявлены отдельные обвинения штата, связанные с нападением. Среди них — кражи со взломом, нападение с применением смертоносного оружия, жестокое обращение с пожилыми людьми и покушение на убийство. Как отмечает «Би-би-си», ему грозит пожизненное лишение свободы.