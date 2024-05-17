В Крыму простились с погибшим при ракетной атаке подполковником. По данным Astra, он был командиром «секретной» базы ПВО

В Алуште простились с подполковником российских войск Александром Кулаковым, погибшим в результате ракетной атаки на Крым, сообщила глава администрации города Галина Огнева.

Дата смерти Кулакова в сообщении не уточняется, однако телеграм-канал Astra со ссылкой на источники в экстренных службах писал, что он погиб во время атаки ВСУ на базу ПВО 3-го радиотехнического полка на горе Ай-Петри 13 мая. По данным Astra, база ПВО, которую телеграм-канал называет «секретной», находится в расположении войсковой части 85683. Кулаков был ее командиром.

О гибели Кулакова спустя два дня после атаки также сообщил телеканал «Суспильне Крым» со ссылкой на источник в окружении командира. По его словам, в результате атаки были сильно повреждены дома офицерского состава и ранено «большое количество» российских военных. Он добавил, что командование пытается скрыть любую информацию о последствиях ракетного удара по базе ПВО.

Astra писала, что кроме Кулакова при атаке погиб еще один военный (его имя не приводилось) и были раненые. Их число в сообщении не уточнялось.

В Минобороны России заявили, что в ночь на 13 мая силы ПВО уничтожили над Крымом четыре ракеты Storm Shadow и семь беспилотников. О погибших или пострадавших в результате атаки в сообщении не говорилось.