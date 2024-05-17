Российские войска нанесли удар по Харькову. Три человека погибли, 28 человек пострадали, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По данным Национальной полиции Украины, два удара по городу были нанесены управляемыми авиабомбами. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что среди пострадавших 18 мужчин и одна женщина (в полиции уточнили, что ей 58 лет). Как минимум четверо раненых были в тяжелом состоянии, остальные — в среднем, писал Синегубов.

Еще один человек погиб при обстреле Одессы, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Восемь человек пострадали. Пятеро из них в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. Национальная полиция Украины сообщила, что регион был атакован ракетами.