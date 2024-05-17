МВД России объявило в розыск журналиста Богдана Бакалейко. Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей «иноагента»

МВД России объявило в розыск бывшего журналиста «Дождя» Богдана Бакалейко, обратила внимание «Медиазона».

Статья, по которой разыскивается Бакалейко, в его карточке не указана. В середине апреля он рассказал, что его родственников в России вызывали в Следственный комитет, а затем ему позвонили силовики, попросившие написать бумагу о том, что он живет за границей и в Россию не вернется. По словам Бакалейко, ему объяснили, что в таком случае им не нужно будет объявлять его в федеральный розыск, но он отказался.

В начале мая издание Ura.ru со ссылкой на «источники в силовых структурах» сообщило, что против Бакалейко возбуждено дело о нарушении порядка деятельности «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК).

Дело по этой статье возбуждается, если человек дважды в течение года получил административные протоколы за нарушение порядка деятельности «иноагента» (статья 19.34 КоАП). Как обращает внимание «Медиазона», в августе и ноябре 2023 года суд в Новом Уренгое дважды штрафовал Бакалейко на 35 тысяч рублей за посты в телеграм-канале без маркировки.

Минюст России объявил Богдана Бакалейко «иностранным агентом» в марте 2023 года. Сейчас Бакалейко ведет свой ютьюб-канал и сотрудничает с «Ходорковский Live».

В начале марта 2024 года Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах «иностранных агентов», а после выборов и своей инаугурации — закон, запрещающий «иноагентам» участвовать в выборах любого уровня. Кроме того, как выяснила «Медиазона», против «иноагентов» начали возбуждать уголовные дела по статье о нарушении деятельности. Пока известно о 13, но на грани уголовного преследования, как пишет издание, находятся еще как минимум 119 человек, которые в течение года получили по два или больше протокола.

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