Глава «Ростеха» заявил, что Sukhoi Superjet планируют переименовать в «Яковлев»

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил, что в качестве нового названия ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet (SSJ 100), рассматривается «Яковлев».

«У нас это все под „КБ им. А.С.Яковлева“ и, я думаю, что так и будет — „Яковлев“», — сказал он.

SSJ 100 разрабатывали «Гражданские самолеты Сухого», что и было отражено в названии самолета. Позднее компания была переименована в «Региональные самолеты» и в статусе филиала вошла в ПАО «Яковлев».

О переименовании Sukhoi Superjet говорят еще с 2019 года после серии происшествий с этим самолетом. В июне 2021 года Сергей Чемезов заявил, что не понимает, «почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться». Тогда же Чемезов сообщил, что компания может объявить «всероссийский конкурс», чтобы выбрать самолету новое название, однако эти планы реализованы не были.

Sukhoi Superjet изначально разрабатывался с учетом использования иностранных комплектующих, к моменту ввода самолета в эксплуатацию их было около 80%. После начала российского вторжения в Украину страны Запада ввели санкции в отношении РФ запретив, в числе прочего, импорт деталей для самолетов. Российские авиапроизводители объявили, что создадут импортозамещенную версию Sukhoi Superjet.