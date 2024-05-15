The Guardian: 16 женщин обвинили иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуализированном насилии. Многим из них на тот момент не было 18 лет

Газета The Guardian сообщила в своем расследовании, что в общей сложности 16 женщин обвинили 67-летнего иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуализированном насилии и неподобающем поведении в период с конца 1980-х по 2014 год.

Более половины женщин, выдвинувших обвинения в адрес Копперфильда, утверждают, что на момент случившегося им не исполнилось 18 лет. Некоторые заявили, что им было всего 15 лет, хотя Копперфильд мог и не знать их возраста.

Четыре женщины утверждают, что Копперфильд трогал их или заставлял совершать сексуализированные прикосновения к его телу прямо во время выступлений. Три из них заявили, что в тот момент были подростками. Члены семьи одной 15-летней девушки, сидевшие в зрительном зале во время выступления Копперфильда, утверждают, что стали свидетелями того, как он трогал их дочь за грудь. Адвокаты Копперфильда заявили, что утверждения о том, что он якобы прикасался к женщинам неподобающим образом, «не только абсолютно ложны, но и совершенно неправдоподобны».

В ходе расследования The Guardian, которое продолжалось пять лет, журналисты выяснили, что Копперфильд обещал женщинам, которые обвинили его в домогательствах, что поможет им с карьерой в модельном бизнесе или индустрии развлечений. Также авторы расследования обнаружили, что Копперфильд пытался поддерживать контакт с женщинами и их родителями.

Одна из женщин рассказала, что познакомилась с Копперфильдом во время его шоу в 1991 году, когда ей было 15 лет. После этого фокусник начал звонить ей поздно ночью, присылал подарки и билеты на свои шоу, а, когда ей исполнилось 18, они занялись сексом по обоюдному согласию. По ее словам, это был ее первый раз. Адвокаты Копперфильда, комментируя это, заявили, что у женщины и иллюзиониста были законные отношения по обоюдному согласию, которые продолжались четыре года. Они добавили, что Копперфильд «категорически отрицает любые предположения об ухаживаниях или любых других неправомерных действиях».

По меньшей мере три женщины утверждают, что Копперфильд накачал их наркотиками, прежде чем заняться с ними сексом без их согласия. В 2018 году против Копперфильда подобные обвинения выдвинула Бриттни Льюис, одна из 16 героинь расследования The Guardian. Тогда она заявила, что иллюзионист совершил сексуализированное насилие над ней в 1988-м. Копперфильд отрицал эти обвинения. Еще одна женщина рассказала сейчас The Guardian, что ее и ее подругу накачали наркотиками, когда она согласилась встретиться с Копперфильдом, чтобы выпить после его выступления в 1993 году. Адвокаты Копперфильда отвергли эти обвинения — по их словам, наркотики «не часть его мира».

Как указывает The Guardian, Копперфильд оказался под пристальным вниманием из-за того, что общался с Джеффри Эпштейном — американским миллионером, которого обвиняли в сексуализированном насилии и торговле людьми. «Наш клиент не знал об ужасных преступлениях Эпштейна, — заявили его адвокаты. — Как и весь остальной мир, он узнал об этом из прессы».