Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности пяти российских регионов, главы которых перешли в правительство.

Так, в Калининградскую область направлен Алексей Беспрозванных, занимавший до последнего времени пост заместителя главы Минромторга. В Хабаровском крае временно исполнять обязанности главы региона будет Дмитрий Демешин, занимавший пост заместителя генпрокурора России.

Врио главы Кемеровской области стал Илья Середюк, ранее возглавлявший правительство региона, врио главы Курской области стал замгубернатора — глава правительства региона Алексей Смирнов, а временно исполнять обязанности главы Тульской области будет Дмитрий Миляев — бывший первый заместитель губернатора региона.

Ранее бывший глава Курской области Роман Старовойт стал министром транспорта, Антона Алиханова, возглавлявший Калининградскую область, министром промышленности и торговли, главу Кемеровской области Сергея Цивилева назначили министром энергетики, а главу Хабаровского края Михаила Дегтярева- министром спорта.

Возглавляющие регионы в ранге врио как правило впоследствии баллотируются на этот пост. Административный ресурс, который есть у временно исполняющего обязанности губернатора, дает таким кандидатам преимущество на выборах.

Послушайте подкаст «Медузы» об обновленном правительстве РФ

Все эпизоды С Мишустиным во главе, с Белоусовым в Минобороны и четырьмя губернаторами в роли министров. Анализируем обновленное «правительство войны» — и рассказываем, чего от него ждать 00:00 40:27