Жителя Москвы Диниса Хамидуллина, задержанного на Красной площади из-за фразы «Нет войне!», девять дней продержали в психиатрической больнице, где ему кололи психотропные препараты. Об этом рассказал адвокат правозащитного проекта «ОВД-Инфо», помогающий задержанному.

По словам защитника, Хамидуллина задержали в центре Москвы 28 апреля. В отделе МВД по Тверскому районе на него составили административные протоколы о неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП) и «дискредитации» армии РФ (статьи 20.3.3 КоАП). На следующий день суд назначил задержанному 14 суток ареста. Его отправили в спецприемник № 2.

5 мая матери Хамидуллина сообщили, что ее сына перевели в психиатрическую больницу № 4 имени Ганнушкина из-за того, что он якобы сопротивлялся и бросался на полицейских.

По словам самого арестованного, в больнице ему кололи психотропные препараты, после чего ему было тяжело стоять, передвигаться и держать в руках пишущую ручку.

В больнице Хамидуллин пробыл до 13 мая, затем его вернули в спецприемник. 14 мая задержанного привозили к Мосгорсуд, где он вместе с адвокатом подавал ходатайство о восстановлении сроков подачи жалобы на арест.

«ОВД-Инфо» опубликовало видео из суда, на котором видно, что Хамидуллин с трудом передвигается. Ему вызывали скорую помощь в суд, но врачи заявили, что поводов для госпитализации нет. Судья отклонил ходатайство Хамидуллина и вернул его в спецприемник, где ему предстоит провести еще семь суток ареста.