Во Франции напали на фургон, перевозивший заключенного. Убиты двое сотрудников тюрьмы. Заключенный сбежал вместе с нападавшими

На севере Франции в департаменте Эр напали на фургон, который перевозил заключенного, сообщает Le Figaro.

Как уточняет BFM TV, нападение произошло около 11 утра по местному времени около пункта оплаты проезда по платной дороге. Заключенного перевозили из города Руан.

Нападавшие находились в автомобилях Audi и BMW. Они застрелили по меньшей мере двух сотрудников тюрьмы, участвовавших в перевозке заключенного. Источник Le Figaro в полиции сообщает о трех погибших. Еще три человека «серьезно ранены», заявил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.

После перестрелки нападавшие и заключенный скрылись, их разыскивают. В розыске сбежавших участвуют порядка 200 полицейских. Сообщается также, что один из нападавших ранен.

По информации BFM TV, сбежавшему заключенному 30 лет. На прошлой неделе его приговорили к 18 месяцам лишения свободы за серию краж из супермаркетов и магазинов в пригороде Эвре (город в Нормандии) в течение нескольких месяцев 2019 года. Ему также предъявлено обвинение в покушении на убийство в городе Сент-Этьен-дю-Рувре и обвинение в умышленном убийстве в Марселе, совершенном в июне 2022 года.

«Сегодняшнее нападение, в результате которого погибли тюремные служащие, стало шоком для всех нас. Страна поддерживает семьи, раненых и их коллег. Делается все, чтобы найти виновных в этом преступлении, чтобы правосудие свершилось во имя французского народа», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.