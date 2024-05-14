Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро. Об этом пишет The Guardian.

Манро было 92 года, она умерла в доме престарелых в канадской провинции Онтарио. В последние десять лет у писательницы была деменция.

Манро получила Нобелевскую премию в 2013 году как «мастер современного рассказа». Она стала первой обладательницей этой награды в истории Канады.

В 2009 году Манро присудили Международную Букеровскую премию.

Chad Hipolito / The Canadian Press / PA Images / Scanpix / LETA

За карьеру Манро выпустила около полутора десятков романов и сборников коротких рассказов, многие из них были переведены в том числе на русский язык. Наиболее известные ее книги — «Беглянка», «Дорогая жизнь», «Слишком много счастья».