Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро
Источник: The Guardian
Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро. Об этом пишет The Guardian.
Манро было 92 года, она умерла в доме престарелых в канадской провинции Онтарио. В последние десять лет у писательницы была деменция.
Манро получила Нобелевскую премию в 2013 году как «мастер современного рассказа». Она стала первой обладательницей этой награды в истории Канады.
В 2009 году Манро присудили Международную Букеровскую премию.
За карьеру Манро выпустила около полутора десятков романов и сборников коротких рассказов, многие из них были переведены в том числе на русский язык. Наиболее известные ее книги — «Беглянка», «Дорогая жизнь», «Слишком много счастья».