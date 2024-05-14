«Специально хочу подчеркнуть, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах». Андрей Белоусов выступил в Совете Федерации

Кандидат на должность министра обороны России Андрей Белоусов назвал комплектование ВС РФ одной из приоритетных задач ведомства, однако, по его словам, речь не идет о мобилизации. Соответствующее заявление чиновник сделал на заседании Совета Федерации, где рассматривается вопрос о его назначении на должность, сообщает ТАСС.

«Специально хочу подчеркнуть, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах. Но, тем не менее, этот процесс уже запущен — как призыв граждан, так и особенно важно — контрактование», — заявил он.

В числе задач ведомства Белоусов назвал обеспечение поставок современной военной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты, средств связи, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы. Он также упомянул меры социальной поддержки военнослужащих.

Белоусов подчеркнул, что в условиях войны ключевой задачей остается «достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей , с минимальными человеческими потерями». Сам чиновник, по его словам, готов «приложить все силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач». В чем именно заключается «достижение победы» и «военно-политических целей», он не пояснил.

Президент России Владимир Путин 12 мая отправил Сергея Шойгу в отставку с поста министра обороны и назначил его секретарем Совета безопасности РФ. Шойгу возглавлял Минобороны с ноября 2012 года. На должность главы военного ведомства президент выдвинул бывшего вице-премьера по экономическим вопросам Андрея Белоусова.

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