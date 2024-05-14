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Новым главой Счетной палаты стал Борис Ковальчук — сын друга Владимира Путина

Источник: РБК

Совет Федерации на заседании 14 мая назначил Бориса Ковальчука главой Счетной палаты России.

Кандидатуру Ковальчука двумя днями ранее внес в Совфед президент России Владимир Путин.

В соответствии с законодательством, Совет Федерации предлагает президенту на выбор три кандидатуры на пост главы Счетной палаты. Президент выбирает из них одну, после чего направляет ее обратно в Совфед для итогового утверждения.

Помимо Ковальчука, двумя другими кандидатами, предложенными Совфедом Путину, были Анатолий Артамонов, сенатор от Калужской области, и Галина Изотова, исполнявшая обязанности главы Счетной палаты с 2020 года.

Борис Ковальчук — сын миллиардера Юрия Ковальчука, ключевого акционера банка «Россия» и близкого друга Владимира Путина.

Борис Ковальчук с марта была заместителем руководителя контрольного управления президента РФ. До этого на протяжении нескольких лет он возглавлял энергетическую компанию «Интер РАО».