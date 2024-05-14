Конструктор «Булавы» заявил, что ее приняли на вооружение. Ракету разрабатывали почти 30 лет
Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» принята на вооружение.
Как сообщил ТАСС генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), разрабатывавшего ракету, Юрий Соломонов, соответствующий указ был подписан президентом РФ 7 мая.
МИТ начал разрабатывать «Булаву» в 1998 году. Соломонов был руководителем проекта разработки.
«Булава» — трехступенчатая твердотопливная ракета, которая может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения. Всего на разных этапах разработки было произведено 40 испытательных запусков ракеты, семь из них (в 2006-2013 годах) были признаны неудачными.
«Булава» предназначена для вооружения атомных подводных лодок проекта 955 «Борей», каждая из которых имеет 16 пусковых установок. В составе Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ РФ, по состоянию на середину мая 2024 года, находятся семь подлодок этого проекта.
Сообщения о том, что «Булава» принята на вооружение, появлялись еще несколько лет назад. Так, в 2012 году Виктор Чирков, занимавший в тот момент пост главкома ВМФ заявлял в интервью «Российской газете», что «ракета „Булава“ де-факто принята на вооружение, де-юре идет техническое оформление документации». В 2018 году источник ТАСС в ВПК уверял, что ракета принята на вооружение по итогам успешных испытаний. «Соответствующее решение принято, необходимые документы подписаны», — говорил он. Однако в ноябре 2023 года ТАСС, сообщая об очередном успешном испытательном пуске «Булавы», писал, что ракета лишь «принята в опытно-боевую эксплуатацию».