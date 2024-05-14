Боксер Александр Поветкин стал заместителем губернатора Вологодской области

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области, сообщается на сайте регионального правительства 14 мая.

О назначении 44-летнего Поветкина сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, выступая на оперативном совещании в областном правительстве.

«Новым заместителем губернатора назначается доверенное лицо президента Российской Федерации Владимира Путина на выборах, прославленный спортсмен, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, а главное видный общественный деятель — Александр Поветкин», — объявил Филимонов.

По его словам, Поветкин на своем посту будет отвечать за патриотическое воспитание молодежи, привлечение жителей к спорту и здоровому образу жизни. Поветкин будет курировать общественные организации, популяризирующие здоровый образ жизни среди молодежи, займется продвижением Русского Севера и Вологодской области, а также будет отвечать за реализацию национального проекта «Молодежь России».

Александр Поветкин — российский боксер, выступавший в тяжелом весе. Поветкин объявил о завершении карьеры в июне 2021 года, но, как отмечает РИА Новости, в феврале 2024 года он сообщил, что может вернуться на ринг, если позволит здоровье.

За свою карьеру Поветкин одержал 36 побед, трижды проиграл, а один его бой завершился ничьей. Поветкин завоевал золото на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Также он чемпион мира (2003), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), Заслуженный мастер спорта России и регулярный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе.