Новый владелец «Яндекса» объявил условия обмена и выкупа акций

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) , новый владелец российского бизнеса «Яндекса», назвал условия, по которым готов добровольно выкупить часть акций нидерландской Yandex N.V. или обменять их на акции .

В пресс-релизе консорциума инвесторов сказано, что «Консорциум. Первый» предлагает акционерам Yandex N.V. выкупить или обменять более 107,7 миллиона акций (всего у Yandex N.V. 361,4 миллиона акций).

Обмен предлагается провести в соотношении один к одному, то есть за каждую акцию Yandex N.V. акционер получит одну акцию МКПАО «Яндекс», которая станет головной компанией группы. В пресс-релизе отмечено, что всего в рамках биржевого обмена планируют обменять чуть больше 50 миллионов акций.

Также консорциум готов выкупить акции Yandex N.V. за 1251,8 рублей за одну ценную бумагу, что соответствует цене акций на момент покупки «Яндекса» консорциумом. Лимит предложения по выкупу составляет 50,4 миллиона акций.

Продать или обменять акции Yandex N.V. в соотношении 1:1 смогут акционеры, купившие бумаги на Московской бирже или СПБ бирже. Сбор заявок пройдет через Мосбиржу и СПБ биржу, он начнется не позднее 16 мая и продлится до 15:00 мск 21 июня 2024 года. Одобрение заявок произойдет до 8 июля.

Акционеры, которые купили бумаги Yandex N.V. не на российских биржах и перевели их в российские депозитарии до 30 ноября 2023 года, также смогут участвовать в выкупе или обмене «в зависимости от ряда критериев», сказано в пресс-релизе консорциума. Так, в обмене и выкупе смогут участвовать те, кто перевел акции из иностранного в российский депозитарий до 7 сентября 2022 года, после чего акции непрерывно учитывались на одном и том же счете депо. Только продать свои акции смогут те, кто перевел бумаги в российский депозитарий до 30 ноября 2023 года.

На момент публикации сообщения об обмене и выкупе акций рыночная стоимость ценных бумаг составляла 4279,8 рублей за штуку. На фоне распространения заявления акции «Яндекса» на Мосбирже упали на 5%, после чего начали расти. На момент публикации этой заметки акции стоили 4340 рублей.

«Яндекс» объявил 5 февраля, что компания разделится на две части (как и писала «Медуза», первой сообщившая о готовящейся сделке). Российский бизнес перейдет консорциуму российских инвесторов, а контроль в нидерландской Yandex N.V., которая была материнской компанией всего «Яндекса», останется за основателем «Яндекса» Аркадием Воложом и иностранными акционерами. Сумма сделки составит 475 миллиардов рублей. Акционеры нидерландской Yandex N.V. в марте одобрили сделку. Головной компанией группы станет МКПАО «Яндекс». Она получит 99,999% ООО «Яндекс», остальные 0,001% будут принадлежать «Фонду общественных интересов». Основным владельцем МКПАО станет «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса».

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